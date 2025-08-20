Британія протестувала дрон "Екскалібур", яким керували з іншого кінця світу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Interesting Engineering.

Як пише видання, вперше віддалений центр управління знаходився в Австралії та керував 40-футовим підводним дроном. Цей дрон у момент керування знаходився у водах Великої Британії за понад 10 тисяч миль від своєї бази HMNB Девонпорт у Плімуті.

Випробування стало частиною серії навчань AUKUS Pillar II "Морська велика гра", у межах яких США, Велика Британія та Австралія перевіряють можливості спільного застосування автономних систем на морі.

Що відомо про "Ескалібур"

"Екскалібур" спеціалізується на автономних підводних апаратах. Його довжина - 12 метрів, ширина 2 метри, вага близько 21 тонни. Він може виконувати завдання на відстані до 1000 миль. Однак дрон не призначений для бойового розгортання, а використовується як тестова платформа для відпрацювання тактики та технічних вимог.

"Це хвилюючий день для Королівського флоту. "Екскалібур" стане нашим механізмом для розуміння викликів управління майбутнім змішаним підводним флотом", - підкреслив контр-адмірал Джеймс Паркін.

AUKUS - це оборонний альянс між США, Великою Британією та Австралією, створений у вересні 2021 року. Його головна мета - зміцнення безпеки та посилення стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі зростання впливу Китаю.

Ключовим завданням партнерства є підвищення взаємосумісності збройних сил трьох країн та підготовка до їх ефективної спільної участі у можливих конфліктах у майбутньому.