Британія протестувала дрон "Екскалібур", яким керували з іншого кінця світу

Середа 20 серпня 2025 06:56
Британія протестувала дрон "Екскалібур", яким керували з іншого кінця світу Фото: міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія успішно випробувала систему дистанційного управління надвеликим безекіпажним підводним апаратом (XLUUV) "Екскалібур" під час навчань "Talisman Sabre".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Interesting Engineering.

Як пише видання, вперше віддалений центр управління знаходився в Австралії та керував 40-футовим підводним дроном. Цей дрон у момент керування знаходився у водах Великої Британії за понад 10 тисяч миль від своєї бази HMNB Девонпорт у Плімуті.

Випробування стало частиною серії навчань AUKUS Pillar II "Морська велика гра", у межах яких США, Велика Британія та Австралія перевіряють можливості спільного застосування автономних систем на морі.

Що відомо про "Ескалібур"

"Екскалібур" спеціалізується на автономних підводних апаратах. Його довжина - 12 метрів, ширина 2 метри, вага близько 21 тонни. Він може виконувати завдання на відстані до 1000 миль. Однак дрон не призначений для бойового розгортання, а використовується як тестова платформа для відпрацювання тактики та технічних вимог.

"Це хвилюючий день для Королівського флоту. "Екскалібур" стане нашим механізмом для розуміння викликів управління майбутнім змішаним підводним флотом", - підкреслив контр-адмірал Джеймс Паркін.

AUKUS - це оборонний альянс між США, Великою Британією та Австралією, створений у вересні 2021 року. Його головна мета - зміцнення безпеки та посилення стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі зростання впливу Китаю.

Ключовим завданням партнерства є підвищення взаємосумісності збройних сил трьох країн та підготовка до їх ефективної спільної участі у можливих конфліктах у майбутньому.

Нагадаємо, британський уряд виділив додаткові мільярди фунтів стерлінгів на впровадження до свого війська ударних дронів з використанням досвіду війни України з Росією.

Україна та Британія запустили спільне виробництво ударних дронів, які з часом будуть розподілятися між країнами.

