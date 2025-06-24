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Україна та Британія запустять нову ініціативу щодо дронів: що вона передбачає

Вівторок 24 червня 2025 11:04
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Україна та Британія запустять нову ініціативу щодо дронів: що вона передбачає Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та Британія запустять нову ініціативу зі спільного виробництва дронів, в межах якої країни розподілятимуть між собою виготовлені безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомство.

За словами Умєрова, в рамках ініціативи протягом перших трьох років Британія фінансуватиме закупівлю цілого спектра українських дронів, які будуть виготовлятися на її території. Це дозволить британським компаніям швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах.

"Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Водночас після її закінчення Великобританія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники", - додав він.

Підтримка України з боку Британії

Від початку повномасштабної війни Британія рішуче підтримує Україну та надає військову, фінансову, а також дипломатичну допомогу. Зокрема сприяє зміцненню української обороноздатності та виступає за притягнення агресора до відповідальності на міжнародному рівні.

Підтримка Лондона, у тому ж числі, має й стратегічний характер. Особливо в питанні зміцнення спільної безпеки й майбутньої відбудови України.

Під час літнього засідання "Рамштайну", Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів у розмірі 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів протягом поточного року.

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