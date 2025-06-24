Україна та Британія запустять нову ініціативу щодо дронів: що вона передбачає

Україна та Британія запустять нову ініціативу зі спільного виробництва дронів, в межах якої країни розподілятимуть між собою виготовлені безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомство.

За словами Умєрова, в рамках ініціативи протягом перших трьох років Британія фінансуватиме закупівлю цілого спектра українських дронів, які будуть виготовлятися на її території. Це дозволить британським компаніям швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах. "Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Водночас після її закінчення Великобританія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники", - додав він.