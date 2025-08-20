ua en ru
Британия протестировала дрон "Экскалибур", которым управляли с другого конца света

Среда 20 августа 2025 06:56
Британия протестировала дрон "Экскалибур", которым управляли с другого конца света Фото: министр обороны Великобритании Джон Гили (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Великобритания успешно испытала систему дистанционного управления сверхбольшим безэкипажным подводным аппаратом (XLUUV) "Экскалибур" во время учений "Talisman Sabre".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Interesting Engineering.

Как пишет издание, впервые удаленный центр управления находился в Австралии и управлял 40-футовым подводным дроном. Этот дрон в момент управления находился в водах Великобритании в более чем 10 тысячах миль от своей базы HMNB Девонпорт в Плимуте.

Испытание стало частью серии учений AUKUS Pillar II "Морская большая игра", в рамках которых США, Великобритания и Австралия проверяют возможности совместного применения автономных систем на море.

Что известно об "Эскалибуре"

"Экскалибур" специализируется на автономных подводных аппаратах. Его длина - 12 метров, ширина 2 метра, вес около 21 тонны. Он может выполнять задачи на расстоянии до 1000 миль. Однако дрон не предназначен для боевого развертывания, а используется как тестовая платформа для отработки тактики и технических требований.

"Это волнующий день для Королевского флота, "Экскалибур" станет нашим механизмом для понимания вызовов управления будущим смешанным подводным флотом", - подчеркнул контр-адмирал Джеймс Паркин.

AUKUS - это оборонный альянс между США, Великобританией и Австралией, созданный в сентябре 2021 года. Его главная цель - укрепление безопасности и усиление сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне роста влияния Китая.

Ключевой задачей партнерства является повышение совместимости вооруженных сил трех стран и подготовка к их эффективному совместному участию в возможных конфликтах в будущем.

Напомним, британское правительство выделило дополнительные миллиарды фунтов стерлингов на внедрение в свое войско ударных дронов с использованием опыта войны Украины с Россией.

Украина и Великобритания запустили совместное производство ударных дронов, которые со временем будут распределяться между странами.

