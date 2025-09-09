Британія профінансує виробництво тисячі дронів великої дальності для України, - Гілі

"Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, у Лондоні проходить 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

На онлайн-засіданні, зокрема, присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський озвучив очікування України від "Рамштайну".

За словами Шмигаля, ключове завдання України - забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу, посилення ППО та розвиток спільних виробництв оборонно-промислового комплексу.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", - зазначив глава Міноборони.