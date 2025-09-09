UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Британія профінансує виробництво тисячі дронів великої дальності для України, - Гілі

Фото: міністр оборони Британії Джон Гілі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Велика Британія протягом року фінансуватиме виробництво тисячі дронів великої дальності для українських військових.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Британії Джон Гілі заявив під час засідання "Рамштайну".

За його словами, дрони виготовлятимуть у Британії, а потім передадуть Україні.

"Протягом наступних 12 місяців Велика Британія фінансуватиме тисячі дронів-камікадзе великої дальності, які ми виготовимо в Британії та поставимо в Україну", - сказав Гілі.

"Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, у Лондоні проходить 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

На онлайн-засіданні, зокрема, присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський озвучив очікування України від "Рамштайну".

За словами Шмигаля, ключове завдання України - забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу, посилення ППО та розвиток спільних виробництв оборонно-промислового комплексу.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", - зазначив глава Міноборони.

ВеликобританіяДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в УкраїніДрониЗустріч Рамштайн