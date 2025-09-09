Британия профинансирует производство тысячи дронов большой дальности для Украины, - Гили

По его словам, дроны будут изготавливать в Британии, а затем передадут Украине.

"В течение следующих 12 месяцев Великобритания будет финансировать тысячи дронов-камикадзе большой дальности, которые мы изготовим в Британии и поставим в Украину", - сказал Гили.