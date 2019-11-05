Британия продлевает программу подготовки украинских военных

Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Миссия Orbital продлевается до марта 2023 года

Великобритания до марта 2023 года продлевает программу подготовки украинских военных. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает пресс-служба британского ведомства.

Отметим, учебная миссия Orbital была запущена после аннексии Крыма Российской Федерацией. С начала обучения британский персонал подготовил более 17 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Мой недавний визит на Донбасс прояснил не только потери, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решимость, которую продемонстрировали украинские вооруженные силы в защите своей территориальной целостности. Именно поэтому мы продлеваем нашу учебную миссию в Украину еще на три года - чтобы мы могли обучать еще тысячи украинских военных", - заявил Уоллес.

Также сообщается, что в прошлом году Лондон расширил сферу действия Orbital, развернув команды Королевского флота и Королевских морских пехотинцев для обучения украинского флота, который сталкивается с угрозами в Азовском море.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва и Канада усилят сотрудничество с Украиной в оборонной сфере.

Кроме того, ранее стало известно, что украинская сторона просит НАТО предоставить статус участника партнерства расширенных возможностей.