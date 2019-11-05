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Британія продовжує програму підготовки українських військових

Новини » Політика     05.11.2019 - 08:44
Британія продовжує програму підготовки українських військових
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Місія Orbital продовжується до березня 2023 року

Великобританія до березня 2023 року продовжує програму підготовки українських військових. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес, передає прес-служба британського відомства.

Зазначимо, навчальна місія Orbital була запущена після анексії Криму Російською Федерацією. З початку навчання британський персонал підготував понад 17 500 військовослужбовців Збройних сил України.

"Мій недавній візит на Донбас прояснив не тільки втрати, які несуть підтримувані Росією сепаратисти, але і рішучість, яку продемонстрували українські збройні сили в захисті своєї територіальної цілісності. Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україну ще на три роки - щоб ми могли навчати ще тисячі українських військових", - заявив Уоллес.

Також повідомляється, що в минулому році Лондон розширив сферу дії Orbital, розгорнувши команди Королівського флоту і Королівських морських піхотинців для навчання українського флоту, який стикається з загрозами в Азовському морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва і Канада посилять співпрацю з Україною в оборонній сфері.

Крім того, раніше стало відомо, що українська сторона просить НАТО надати статус учасника партнерства розширених можливостей.

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