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Боевики стреляли из запрещенной артиллерии и минометов на Донбассе

Новости » Происшествия     05.11.2019 - 07:14
Боевики стреляли из запрещенной артиллерии и минометов на Донбассе
Иллюстративное фото (turchynov.com)

Ни один украинский военный в понедельник не пострадал

На Донбассе за прошедшие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что осуществляли обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов:

  • четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза вблизи Марьинки - из РПГ и стрелкового оружия;
  • возле Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов;
  • неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия;
  • в районе Гнутового - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" стреляли на окраине Новотошковкого, а также неподалеку Новолуганського, Хутора Свободного, Крымского, Троицкого, Железного, Новгородского.

"Вчера, 4 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе рост количества нарушений режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что 3 ноября на Донбассе получил ранения украинский военный.

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