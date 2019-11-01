ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина просит партнерство расширенных возможностей в НАТО

Новости » Политика     01.11.2019 - 18:26
Украина просит партнерство расширенных возможностей в НАТО
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

В то же время эта программа не является заменой плана действий об членстве в Альянсе

Власти Украины просят Североатлантический альянс (НАТО) предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что власть Украины просит НАТО перейти на новый уровень сотрудничества и в то же время эта программа не является заменой плана действий об членстве в Альянсе.

"В рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина", - говорится в сообщении.

По словам украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы, предусматривает расширенное сотрудничество в сфере разведки и предоставления возможности представителям стран-партнеров получать должности в штаб-квартире или в структурах НАТО.

"Мы очень надеемся, что Альянс примет положительное решение по нашей инициативе", - добавил Кулеба.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время нее украинский президент заявил, что эффективные реформы является залогом членства Украины в НАТО и украинская власть стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

Как сообщало РБК-Украина, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом. Он заявлял, что первым приоритетом нового формата отношений станет переход украинской армии на натовские стандарты.

Трамп начал давление на Украину еще несколько лет назад, - WP В Минобороны объяснили возможные условия участия Украины в миссии НАТО в Ираке
Новости Украины НАТОУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь