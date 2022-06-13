Британия призывает создать гуманитарную зону для экспорта зерна из Украины

Британский депутат Тобиас Элвуд считает, что вокруг Одесского порта должна быть создана одобренная ООН гуманитарная зона, чтобы обеспечить экспорт зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Глава Комитета обороны отмечает, что Россия консолидируется на Донбассе, но может направить свою агрессию на Одессу.
"Если этот порт упадет, Украина не будет иметь выхода к морю, что еще больше повлияет на кризис стоимости жизни по всей Европе, в том числе и у нас, потому что критический экспорт зерна не сможет выйти наружу", - сказал он.
Элвуд предлагает министру обороны Бену Уоллесу, чтобы Великобритания возглавила коалицию союзников по НАТО для обеспечения гуманитарной зоны вокруг порта и территориальных вод. Соседние международные воды будут охранять международные морские силы.
Уоллес говорит, что Элвуд делает дельное предложение, но замечает, что легче сказать, чем сделать, когда речь идет о безопасности Черного моря и мандата ООН на это.
Напомним, Турция активно включилась в решение вопроса о возобновлении экспорта зерна. Украина предложила ей возможность скидки при продаже зерна, если страна найдет реальный маршрут для его вывоза.
Посол Украины в Турции считает, что Россия требует неприемлемых условий для разблокирования экспорта зерна.