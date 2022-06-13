ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ требует неприемлемых условий для разблокирования экспорта зерна, - посол

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 июня 2022 15:03
РФ требует неприемлемых условий для разблокирования экспорта зерна, - посол Фото: экспорт зерна из Украины пока невозможен из-за позиции России (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Пока Российская Федерация требует неприемлемых условий для разблокирования экспорта зерна из украинских портов. Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал эти условия опасными с точки зрения возможности провокаций.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает".

"Россия хочет, кроме разминирования, получить право проверки судов. Мы категорически с этим не согласны", - сказал Боднар в комментарии РБК-Украина.

Во-первых, если разминировать и не иметь гарантий, то россияне могут зайти в порт и захватить его - это реальная опасность, отметил посол.

"Второе - право проверки судов в наших территориальных водах вообще недопустимы, поскольку это нарушение суверенитета", - сказал он.

По его словам, третье, если они будут проверять суда, то где гарантия, что не оставят на них диверсантов.

"И тут важным должна быть не их (россиян – ред.) проверка, а наличие какой-то международной миссии или конвоя, который имел бы право сопровождать суда и обеспечивать безопасность портов и маршрутов", - добавил Боднар.

Как сообщало РБК-Украина, в решение вопроса о возобновлении экспорта зерна из Украины активно включилась Турция. Переговоры профильных министров начались еще в конце марта, и Украина предложила возможность скидки при продаже зерна, если будет найден реальный маршрут его вывоза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство аграрной политики
NEWS
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает