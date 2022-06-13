РФ требует неприемлемых условий для разблокирования экспорта зерна, - посол

Пока Российская Федерация требует неприемлемых условий для разблокирования экспорта зерна из украинских портов. Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал эти условия опасными с точки зрения возможности провокаций.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает ".

"Россия хочет, кроме разминирования, получить право проверки судов. Мы категорически с этим не согласны", - сказал Боднар в комментарии РБК-Украина.

Во-первых, если разминировать и не иметь гарантий, то россияне могут зайти в порт и захватить его - это реальная опасность, отметил посол.

"Второе - право проверки судов в наших территориальных водах вообще недопустимы, поскольку это нарушение суверенитета", - сказал он.

По его словам, третье, если они будут проверять суда, то где гарантия, что не оставят на них диверсантов.

"И тут важным должна быть не их (россиян – ред.) проверка, а наличие какой-то международной миссии или конвоя, который имел бы право сопровождать суда и обеспечивать безопасность портов и маршрутов", - добавил Боднар.