Британія закликає створити гуманітарну зону для експорту зерна з України

Британський депутат Тобіас Елвуд вважає, що навколо Одеського порту має бути створена схвалена ООН гуманітарна зона, аби забезпечити експорт зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Глава Комітету оборони зазначає, що Росія консолідується на Донбасі, але може направити свою агресію на Одесу.
"Якщо цей порт впаде, Україна не матиме виходу до моря, що ще більше вплине на кризу вартості життя по всій Європі, в тому числі й у нас, тому що критичний експорт зерна не зможе вийти назовні", - сказав він.
Елвуд пропонує міністру оборони Бену Воллесу, аби Велика Британія очолила коаліцію союзників по НАТО для забезпечення гуманітарної зони навколо порту та територіальних вод. Сусідні міжнародні води ж охоронятимуть міжнародні морські сили.
Воллес каже, що Елвуд робить слушну пропозицію, але зауважує, що легше сказати, аніж зробити, коли йдеться про безпеку Чорного моря та мандата ООН на це.
Нагадаємо, Туреччина активно включилась у вирішення питання про відновлення експорту зерна. Україна запропонувала їй можливість знижки при продажу зерна, якщо країна знайде реальний маршрут для його вивезення.
Посол України в Туреччині вважає, що Росія вимагає неприйнятних умов для розблокування експорту зерна.