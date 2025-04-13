Британія призупиняє мита, щоб врятувати бізнес від торгівельної війни Трампа

Уряд Британії знизить до нуля на два роки мита на 89 товарів - від акумуляторів для електромобілів до фруктового соку. Такі ставки діятимуть до липня 2027 року.

Серед товарів із зниженими митами - алюмінієві колеса та компоненти для батарей електрокарів, аби зменшити витрати для британських компаній після запровадження Трампом нових зборів на імпорт до США.

До переліку товарів, на які тарифи знижено до нуля, також входять агавовий сироп та продукти харчування, такі як паста, консервовані ананаси, кедрові горіхи, фруктові соки, кокосова олія і цибулини рослин.

Також знижено мита на імпорт фанери та пластмас для зниження тиску на будівельну галузь.

Це частина ширшого пакета заходів, спрямованих на підтримку компаній, які напряму постраждали від введення нових мит з боку США. До них також входить розширення програми державного кредитування таких фірм.

Британський уряд прогнозує, що ця ініціатива дозволить бізнесу щорічно економити 17 мільйонів фунтів стерлінгів, і частина цієї економії, можливо, буде передана споживачам.

Мита Трампа

На початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з понад 180 країн світу. Залежно від країни та окремих груп товарів, ставки коливаються від 10 до 54%.

Згодом Трамп призупинив на 90 днів додаткові митні тарифи для понад 75 країн, що звернулися до США з пропозицією переговорів. На зазначений період для цих країн встановлена єдина митна ставка 10%.

Велика Британія уникла найгірших наслідків від торгівельної війни Трампа, коли той запровадив мита на імпорт з різних країн світу. Проте навіть попри це, Британія постраждала від 10-відсоткового мита, що стало ударом бізнесу.

Крім того, Трамп запровадив окреме 25-відсоткове мито на автомобілі — найбільшу статтю британського експорту до США у перші дев’ять місяців 2024 року.