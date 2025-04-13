Британия приостанавливает пошлины, чтобы спасти бизнес от последствий торговой войны Трампа

Правительство Британии снизит до нуля на два года пошлины на 89 товаров - от аккумуляторов для электромобилей до фруктового сока. Такие ставки будут действовать до июля 2027 года.

Среди товаров со сниженными пошлинами - алюминиевые колеса и компоненты для батарей электрокаров, чтобы уменьшить расходы для британских компаний после введения Трампом новых сборов на импорт в США.

В перечень товаров, на которые тарифы снижены до нуля, также входят агавовый сироп и продукты питания, такие как паста, консервированные ананасы, кедровые орехи, фруктовые соки, кокосовое масло и луковицы растений.

Также снижены пошлины на импорт фанеры и пластмасс для снижения давления на строительную отрасль.

Это часть более широкого пакета мер, направленных на поддержку компаний, которые напрямую пострадали от введения новых пошлин со стороны США. В них также входит расширение программы государственного кредитования таких фирм.

Британское правительство прогнозирует, что эта инициатива позволит бизнесу ежегодно экономить 17 миллионов фунтов стерлингов, и часть этой экономии, возможно, будет передана потребителям.

Пошлины Трампа

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из более чем 180 стран мира. В зависимости от страны и отдельных групп товаров, ставки колеблются от 10 до 54%.

Впоследствии Трамп приостановил на 90 дней дополнительные таможенные тарифы для более 75 стран, обратившихся к США с предложением переговоров. На указанный период для этих стран установлена единая таможенная ставка 10%.

Великобритания избежала худших последствий от торговой войны Трампа, когда тот ввел пошлины на импорт из разных стран мира. Однако даже несмотря на это, Великобритания пострадала от 10-процентной пошлины, что стало ударом по бизнесу.

Кроме того, Трамп ввел отдельную 25-процентную пошлину на автомобили - крупнейшую статью британского экспорта в США в первые девять месяцев 2024 года.