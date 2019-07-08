Британия присоединилась к демаршу из-за возвращения России в ПАСЕ

Делегация Великобритании в Парламентской ассамблеи Совета Европы присоединилась к другим странам, которые заявили о демарше в связи с решением о возвращении России в состав Ассамблеи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева.

Он отметил, что о присоединении к демаршу объявил глава британской делегации Роджер Гейл.

"До совместного заявления с последствиями демарша в ПАСЕ делегаты семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Большой Британии", - написал Арьев в Facebook.

Добавим, что в знак протеста и солидарности с Киевом покинули заседание делегации шести государств - Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.

Напомним, в конце июня ПАСЕ подтвердила полномочия делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушение принципов Совета Европы.

ПАСЕ приняла решение о возвращении Российской Федерации в состав Ассамблеи 26 июня 2019. За резолюцию без санкций против Российской Федерации отдали 116 голосов, 52 - против, 15 - воздержались.

Впоследствии группа поддержки Украины в Конгрессе США представила проект двухпартийной резолюции Палаты представителей с осуждением решения ПАСЕ о восстановлении права голоса России в организации. В тексте резолюции говорится, что "решение Совета Европы в полной мере восстановить право голоса России и ее диктатора Владимира Путина вызывает глубокое беспокойство".