В США представили проект резолюции с осуждением возвращения РФ в ПАСЕ

Фото: Конгресс США (wikimedia.org GFDL)

В Конгрессе предлагают наложить дополнительные санкции в отношении РФ

Группа поддержки Украины в Конгрессе США представила проект двухпартийной резолюции Палаты представителей с осуждением решения ПАСЕ о восстановлении права голоса России в организации. Об этом говорится на сайте группы.

В тесте резолюции говорится, что "решение Совета Европы в полной мере восстановить право голоса России и ее диктатора Владимира Путина вызывает глубокое беспокойство".

В Конгрессе предлагают наложить дополнительные санкции на Россию, "если в первую годовщину агрессии РФ в Керченском проливе украинские корабли и моряки до сих пор будут находиться под стражей".

Также отмечается, что "Россию обоснованно исключили из Совета Европы после ее нарушения суверенитета в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, Россия продолжила вести смертоносную войну в украинском регионе Донбассе, и вести дестабилизирующую информационную кампанию во всем мире с целью подрыва демократических институтов".

Кроме того, текст резолюции, кроме осуждения решения Совета Европы, содержит призыв к США продолжать накладывать санкции на Россию.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ.

В свою очередь маршал сената Польши Станислав Карчевский заявил, что семь стран, среди которых Украина и Польша, готовят совместную резолюцию по решению о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Совместную декларацию по решению о возвращении российской делегации в ПАСЕ готовят Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. Он добавил, что в ближайшее время представители этих стран обсудят дальнейшие совместные шаги.