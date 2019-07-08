Британія приєдналась до демаршу через повернення Росії у ПАРЄ

Делегація Великої Британії у Парламентській асамблеї Ради Європи приєдналась до інших країн, які заявили про демарш у зв'язку із рішенням про повернення Росії до складу Асамблеї. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови української делегації у ПАРЄ Володимира Ар'єва.

Він зазначив, що про приєднання до демаршу оголосив глава британської делегації Роджер Гейл.

"До спільної заяви з наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британі", - написав Ар'єв у Facebook.

Додамо, що у знак протесту і солідарності з Києвом покинули засідання делегації шести держав - Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв. Пізніше до демаршу приєдналася делегація Швеції.

Нагадаємо, наприкінці червня ПАРЄ підтвердила повноваження делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів Ради Європи.

ПАРЄ прийняла рішення про повернення Російської Федерації до складу Асамблеї 26 червня 2019. За резолюцію без санкцій проти Російської Федерації віддали 116 голосів, 52 - проти, 15 - утрималися.

Згодом група підтримки України в Конгресі США представила проект двопартійної резолюції Палати представників із засудженням рішення ПАРЄ про відновлення права голосу Росії в організації. У тексті резолюції йдеться, що "рішення Ради Європи в повній мірі відновити право голосу Росії і її диктатора Володимира Путіна викликає глибоке занепокоєння".