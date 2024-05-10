Британія не зупинить експорт зброї до Ізраїлю через операцію в Рафаху, - Кемерон

Велика Британія не буде повторювати обіцянку Білого дому припинити експорт деяких видів озброєнь до Ізраїлю, якщо ЦАХАЛ продовжить повномасштабне вторгнення у Рафах.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Виступаючи у четвер в Лондоні, він заявив, що Британія "не підтримає якусь велику операцію в Рафаху, якщо не буде дуже чіткого плану, як захистити людей і врятувати їхні життя.

"Ми не бачили такого плану, тому за цих обставин ми не підтримали б велику операцію в Рафаху", - сказав Кемерон.

Водночас, за його словами, існує "дуже фундаментальна різниця" між поставками зброї зі США та Великої Британії, адже британський уряд видає індивідуальні ліцензії компаніям, які хочуть експортувати зброю за кордон.

"США є великим державним постачальником зброї до Ізраїлю. У нас немає державних поставок зброї до Ізраїлю з боку Великої Британії. У нас є низка ліцензій, і я думаю, що наш оборонний експорт до Ізраїлю становить значно менше одного відсотка від їхнього загального обсягу. Це велика різниця", - сказав Кемерон.

Міністр також сказав, що він буде "дуже уважно" дотримуватися "суворої" процедури експорту озброєнь у Великій Британії.

На запитання, чи не помилився президент США Байден, коли висунув такі жорсткі умови Ізраїлю, головний дипломат Британії відповів, що Ізраїль глибоко залучений у стратегічні питання.

"Вони глибоко залучені в стратегічні і тактичні розмови, які ведуть ізраїльтяни про те, як вони переслідують цей конфлікт. У нас є вплив, у нас є агентура, у нас є дуже відверті розмови з ізраїльтянами, але ми не в такому ж становищі", - сказав Кемерон.

Глава британського МЗС зіткнувся з тиском з боку деяких членів парламенту, зокрема з його власної партії, з вимогою призупинити експорт озброєнь до Ізраїлю.

Раніше Кемерон наполягав на тому, що Британія та її союзники "досягають певного прогресу" у виконанні обіцянок Ізраїлю збільшити допомогу Сектору Газа, зокрема "дуже близькі до того, щоб створити і запустити тимчасову гавань". Він також заявив, що ХАМАС повинен звільнити понад 100 ізраїльських заручників, яких він утримує з моменту нападу на Ізраїль 7 жовтня.