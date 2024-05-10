Британия не остановит экспорт оружия в Израиль из-за операции в Рафахе, - Кэмерон

Великобритания не будет повторять обещание Белого дома прекратить экспорт некоторых видов вооружений в Израиль, если ЦАХАЛ продолжит полномасштабное вторжение в Рафах.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Выступая в четверг в Лондоне, он заявил, что Британия "не поддержит какую-то крупную операцию в Рафахе, если не будет очень четкого плана, как защитить людей и спасти их жизни.

"Мы не видели такого плана, поэтому при этих обстоятельствах мы не поддержали бы большую операцию в Рафахе", - сказал Кэмерон.

В то же время, по его словам, существует "очень фундаментальная разница" между поставками оружия из США и Великобритании, ведь британское правительство выдает индивидуальные лицензии компаниям, которые хотят экспортировать оружие за границу.

"США являются крупным государственным поставщиком оружия в Израиль. У нас нет государственных поставок оружия в Израиль со стороны Великобритании. У нас есть ряд лицензий, и я думаю, что наш оборонный экспорт в Израиль составляет значительно меньше одного процента от их общего объема. Это большая разница", - сказал Кэмерон.

Министр также сказал, что он будет "очень внимательно" придерживаться "строгой" процедуры экспорта вооружений в Великобритании.

На вопрос, не ошибся ли президент США Байден, когда выдвинул такие жесткие условия Израилю, главный дипломат Британии ответил, что Израиль глубоко вовлечен в стратегические вопросы.

"Они глубоко вовлечены в стратегические и тактические разговоры, которые ведут израильтяне о том, как они преследуют этот конфликт. У нас есть влияние, у нас есть агентура, у нас есть очень откровенные разговоры с израильтянами, но мы не в таком же положении", - сказал Кэмерон.

Глава британского МИДа столкнулся с давлением со стороны некоторых членов парламента, в частности из его собственной партии, с требованием приостановить экспорт вооружений в Израиль.

Ранее Кэмерон настаивал на том, что Британия и ее союзники "достигают определенного прогресса" в выполнении обещаний Израиля увеличить помощь Сектору Газа, в частности "очень близки к тому, чтобы создать и запустить временную гавань". Он также заявил, что ХАМАС должен освободить более 100 израильских заложников, которых он удерживает с момента нападения на Израиль 7 октября.