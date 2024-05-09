Ізраїль готовий воювати без військової допомоги США

Ізраїль готовий самостійно воювати у Секторі Газа навіть без військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Втім, є висока ймовірність подолати розбіжності між країнами.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В розмові з американським ведучим ток-шоу Філом Макгроу, відомим як "доктор Філ", глава уряду зазначив, що проблеми з постачанням зброї від західних союзників, змушують Тель-Авів і ЦАХАЛ "діяти поодинці".

"Якщо нам доведеться стояти наодинці, ми будемо стояти наодинці і боротися до останнього", - сказав він.

Опісля Нетаньягу перейшов до більш примирливого тону і зазначив, що затримка з відправкою зброї є помилкою, але висловив надію, що два лідери, які публічно ворогують, знайдуть спосіб налагодити стосунки.

"Я знаю Джо Байдена багато років, 40 років і більше. Ми часто домовлялися, але у нас були і розбіжності, і ми змогли їх подолати. Я сподіваюся, що ми зможемо подолати їх і зараз", - сказав ізраїльський прем'єр.

Він додав, що Тель-Авів зробить усе можливе, щоб більше мільйона цивільних людей покинули Рафах перед військовою операцією ізраїльської армії.

Агентство також повідомило, що початку американські чиновники планували повідомити ізраїльському уряду про призупинення поставок бомб у приватному порядку, щоб посилити тиск на Нетаньяху - але не робити цього, якщо не буде масштабного вторгнення в міські райони Рафаха. Однак цей план був зірваний, коли ізраїльські чиновники допустили витік інформації, кажуть люди, знайомі з ситуацією.

У середу, 8 трваня, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повторив, що адміністрація призупинила, але не скасувала відправку бомб. "Аргументи про те, що ми якимось чином відходимо від Ізраїлю, суперечать фактам", - сказав він.

У четвер США виступили з більш примирливими заявами. Були також ознаки того, що Білий дім не прагнув до відкритої конфронтації з Нетаньягу.