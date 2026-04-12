Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Британія позбавила паспорта свого громадянина через любов до РФ

21:30 12.04.2026 Нд
2 хв
У Лондоні пішли на безпрецедентний крок, якого ще не бачила історія королівства
aimg Сергій Козачук
Фото: Британія позбавила громадянства екс-поліцейського через зв'язки з РФ (Getty Images)

Британська влада вперше позбавила громадянства уродженця Сполученого Королівства через його зв'язки з Кремлем та роботу на користь РФ.

Деталі рішення

Як повідомило видання, міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд анулювала паспорт 45-річного Марка Буллена, колишнього офіцера поліції Гартфордширу.

У листі до Буллену зазначається, що рішення прийняте з міркувань національної безпеки та "сприяє суспільному благу".

Це знаковий випадок, оскільки раніше громадянства за зв'язки з Росією позбавляли лише осіб, які не народилися у Великій Британії. Сам Буллен, який уже 12 років мешкає в Росії, назвав дії британського уряду порушенням правових процедур.

"Якщо я винний, поставте мене перед судом, і нехай суддя та присяжні вирішать мою долю", - заявив він у коментарі журналістам.

Діяльність екс-поліцейського

Марк Буллен прослужив у британській поліції 11 років. Протягом цього часу він активно організовував візити російських офіцерів до Британії та регулярно відвідував РФ.

У 2014 році він остаточно переїхав до Санкт-Петербурга, де зараз працює у футбольній структурі клубу "Зеніт".

Фото: Марк Буллен (thesun.co.uk)

У 2022 році Буллен отримав російський паспорт, назвавши це "мрією всього життя".

Раніше, у листопаді 2024 року, його затримували для допиту в аеропорту Лутон за підозрою у ворожій державній діяльності.

Протистояння Британії та РФ

Нагадаємо, Велика Британія останнім часом суттєво посилила заходи національної безпеки на тлі агресії РФ. Зокрема, Лондон розробляє план підготовки всієї країни до можливого масштабного конфлікту, що охопить усі сфери - від промисловості до медицини.

Крім того, нещодавно британська розвідка викрила таємну операцію російських субмарин в Атлантиці. Підводні човни РФ намагалися пошкодити стратегічні кабелі та трубопроводи, через що Лондон офіційно попередив Москву про серйозні наслідки.

