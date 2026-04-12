Детали решения

Как сообщило издание, министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд аннулировала паспорт 45-летнего Марка Буллена, бывшего офицера полиции Гартфордшира.

В письме к Буллену отмечается, что решение принято по соображениям национальной безопасности и "способствует общественному благу".

Это знаковый случай, поскольку ранее гражданства за связи с Россией лишали только лиц, которые не родились в Великобритании. Сам Буллен, который уже 12 лет живет в России, назвал действия британского правительства нарушением правовых процедур.

"Если я виновен, поставьте меня перед судом, и пусть судья и присяжные решат мою судьбу", - заявил он в комментарии журналистам.

Деятельность экс-полицейского

Марк Буллен прослужил в британской полиции 11 лет. В течение этого времени он активно организовывал визиты российских офицеров в Британию и регулярно посещал РФ.

В 2014 году он окончательно переехал в Санкт-Петербург, где сейчас работает в футбольной структуре клуба "Зенит".

В 2022 году Буллен получил российский паспорт, назвав это "мечтой всей жизни".

Ранее, в ноябре 2024 года, его задерживали для допроса в аэропорту Лутон по подозрению во враждебной государственной деятельности.