Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Британия лишила паспорта своего гражданина из-за любви к РФ

21:30 12.04.2026 Вс
2 мин
В Лондоне пошли на беспрецедентный шаг, которого еще не видела история королевства
aimg Сергей Козачук
Фото: Британия лишила гражданства экс-полицейского из-за связей с РФ (Getty Images)

Британские власти впервые лишили гражданства уроженца Соединенного Королевства из-за его связей с Кремлем и работы в пользу РФ.

Детали решения

Как сообщило издание, министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд аннулировала паспорт 45-летнего Марка Буллена, бывшего офицера полиции Гартфордшира.

В письме к Буллену отмечается, что решение принято по соображениям национальной безопасности и "способствует общественному благу".

Это знаковый случай, поскольку ранее гражданства за связи с Россией лишали только лиц, которые не родились в Великобритании. Сам Буллен, который уже 12 лет живет в России, назвал действия британского правительства нарушением правовых процедур.

"Если я виновен, поставьте меня перед судом, и пусть судья и присяжные решат мою судьбу", - заявил он в комментарии журналистам.

Деятельность экс-полицейского

Марк Буллен прослужил в британской полиции 11 лет. В течение этого времени он активно организовывал визиты российских офицеров в Британию и регулярно посещал РФ.

В 2014 году он окончательно переехал в Санкт-Петербург, где сейчас работает в футбольной структуре клуба "Зенит".

Фото: Марк Буллен (thesun.co.uk)

В 2022 году Буллен получил российский паспорт, назвав это "мечтой всей жизни".

Ранее, в ноябре 2024 года, его задерживали для допроса в аэропорту Лутон по подозрению во враждебной государственной деятельности.

Противостояние Британии и РФ

Напомним, Великобритания в последнее время существенно усилила меры национальной безопасности на фоне агрессии РФ. В частности, Лондон разрабатывает план подготовки всей страны к возможному масштабному конфликту, который охватит все сферы - от промышленности до медицины.

Кроме того, недавно британская разведка разоблачила тайную операцию российских субмарин в Атлантике. Подводные лодки РФ пытались повредить стратегические кабели и трубопроводы, из-за чего Лондон официально предупредил Москву о серьезных последствиях.

