Британия повысит пошлины на платину и палладий из России в новых санкциях
Британия объявила в воскресенье, что повысит тарифы на импорт платины и палладия из России и Беларуси в рамках нового пакета санкций на 2,1 млрд долларов. Меры направлены на дальнейшее ослабление российской военной машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Британия заявила, что импортные тарифы на ряд товаров будут повышены на 35 процентных пунктов.
Также будет запрещен экспорт в Россию таких товаров, как химикаты, пластмассы, резина и оборудование на общую сумму 310 миллионов долларов.
В правительстве Британии сообщили, что в должное время примет закон о новых санкциях.
Россия является ведущим производителем платины и палладия.
Всего после вторжения России в Украину Британия наложила санкции на более 1000 человек и более 100 компаний из РФ.
Ранее мы сообщали, что Британия ввела новые санкции против России.
Также мы писали, что Байден заявил, что США "открыты для дополнительных санкций" против России.
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