Фото: Британия повысит пошлины на платину и палладий из России в новых санкциях (Getty Images)

Британия объявила в воскресенье, что повысит тарифы на импорт платины и палладия из России и Беларуси в рамках нового пакета санкций на 2,1 млрд долларов. Меры направлены на дальнейшее ослабление российской военной машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.