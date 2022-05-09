Фото: Британія підвищить мита на платину і паладій з Росії в нових санкціях (Getty Images)

Британія оголосила в неділю, що підвищить тарифи на імпорт платини і паладію з Росії і Білорусі в рамках нового пакету санкцій на 2,1 млрд доларів. Заходи спрямовані на подальше ослаблення російської військової машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.