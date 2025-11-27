Британия "поставила на паузу" санкции против зарубежных активов "Лукойла"

Британское правительство отложило введение санкций против российского нефтяного гиганта "Лукойл". Оно разрешило осуществлять операции с международным подразделением компании до конца февраля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз министерства финансов Британии.

В течение этого времени "Лукойл" и ее дочерние компании смогут осуществлять и принимать платежи в рамках как действующих, так и вновь заключенных соглашений.

Генеральная лицензия в отношении международных активов российского нефтяного гиганта будет действовать с 27 ноября 2025 года по 26 февраля 2026 года . Отложенные санкции должны были ввести завтра, 28 ноября.

Санкции США против "Лукойла"

Напомним, недавно Соединенные Штаты ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам. В то же время Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.

Кроме того, компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. В частности, "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.