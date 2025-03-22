Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Уряд Великої Британії прискорить темпи і масштаби військового планування, щоб бути готовим підтримати Україну. Йдеться про всі можливі варіанти підтримки, включно зі введенням сухопутних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian і сайт уряду Великої Британії.

Прес-секретар британського прем'єр-міністра Кіра Стармера заявив, що в разі припинення вогню і домовленості про припинення війни з Росією, для підтримки України знадобляться тисячі військовослужбовців.

За словами спікера, уряд продовжить прискорювати темпи і масштаби оперативного планування з подальшими зустрічами у штаб-квартирі в Нортвуді, де розглядаються деталі та структура будь-яких майбутніх сил.

"Коли ми розглядаємо структуру сил, ми повинні розглянути найкращі можливості для протидії конкретним загрозам, з якими стикається Україна. Не всі країни коаліції матимуть сили і засоби для України, але вони можуть мати сили і засоби для інших місць дислокації, що вивільнить інші країни для розгортання у країні", - зазначив прес-секретар.

Відповідаючи на запитання, чи змістився фокус дискусії з перспективи введення сухопутних військ в Україну, речник Даунінг-стріт сказав: "Ні, ніщо не знімається з порядку денного на жодному з цих фронтів, тому я б не став нічого виключати. Очевидно, що тисячі військових будуть потрібні для підтримки будь-якого розгортання, чи то на морі, чи то на суші, чи то в повітрі".

Зусилля Стармера і плани "Коаліції охочих"

У п'ятницю, 21 березня, Кір Стармер провів зустріч з президентом Європейської Ради, Президентом Європейської Комісії, а також лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії.

Під час діалогу, глава британського уряду заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається затягнути час і висунути додаткові умови для будь-якого значущого припинення вогню між Росією та Україною.

Стармер розповів про зустріч військових, що відбулася 20 березня у Постійному об'єднаному штабі. Він додав, що його візит до присутніх на засіданні представників 31 країн та організацій, ще більше посилив для нього важливість того, щоб "Коаліція охочих" мала необхідні плани на випадок будь-якого розвитку подій.

Очільник уряду також представив нові військові підгрупи з наземного, морського, повітряного, відновлювального і реконструктивного планування, що продовжать обговорення протягом трьох інтенсивних днів планування наступного тижня.

Потім лідери обговорили важливість забезпечення того, щоб військова техніка випереджала загрози, які стоять перед Європою.

Під час інтенсивного планування Великої Британії протягом трьох днів наступного тижня, ймовірно, розглядатиметься питання про можливість передислокації британських військ з нинішніх місць дислокації на підтримку України. Їх замінять війська з інших країн.