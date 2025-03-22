Британия усилит армию и готовится ввести в Украину миротворческие войска

Правительство Великобритании ускорит темпы и масштабы военного планирования, чтобы быть готовым поддержать Украину. Речь идет обо всех возможных вариантах поддержки, включая введение сухопутных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian и сайт правительства Великобритании .

Пресс-секретарь британского премьер-министра Кира Стармера заявил, что в случае прекращения огня и договоренности о прекращении войны с Россией, для поддержки Украины понадобятся тысячи военнослужащих.

По словам спикера, правительство продолжит ускорять темпы и масштабы оперативного планирования с последующими встречами в штаб-квартире в Нортвуде, где рассматриваются детали и структура любых будущих сил.

"Когда мы рассматриваем структуру сил, мы должны рассмотреть наилучшие возможности для противодействия конкретным угрозам, с которыми сталкивается Украина. Не все страны коалиции будут иметь силы и средства для Украины, но они могут иметь силы и средства для других мест дислокации, что высвободит другие страны для развертывания в стране", - отметил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, сместился ли фокус дискуссии с перспективы введения сухопутных войск в Украину, представитель Даунинг-стрит сказал: "Нет, ничто не снимается с повестки дня ни на одном из этих фронтов, поэтому я бы не стал ничего исключать. Очевидно, что тысячи военных потребуются для поддержки любого развертывания, будь то на море, на суше или в воздухе".

Усилия Стармера и планы "Коалиции желающих"

В пятницу, 21 марта, Кир Стармер провел встречу с президентом Европейского Совета, Президентом Европейской Комиссии, а также лидерами Турции, Норвегии и Исландии.

Во время диалога, глава британского правительства заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается затянуть время и выдвинуть дополнительные условия для любого значимого прекращения огня между Россией и Украиной.

Стармер также рассказал о встрече военных, которая прошла 20 марта в Постоянном объединенном штабе. Он добавил, что его визит к присутствующим на заседании представителям 31 страны и организаций, еще больше усилил для него важность того, чтобы у "Коалиция желающих" были необходимые планы на случай любого развития событий.

Глава правительства также представил новые военные подгруппы по наземному, морскому, воздушному, восстановительному и реконструктивному планированию, которые продолжат обсуждение в течение трех интенсивных дней планирования на следующей неделе.

Затем лидеры обсудили важность обеспечения того, чтобы военная техника опережала угрозы, стоящие перед Европой.

В ходе интенсивного планирования Великобритании в течение трех дней на следующей неделе, вероятно, будет рассматриваться вопрос о возможности передислокации британских войск из нынешних мест дислокации в поддержку Украины. Их заменят войска из других стран.