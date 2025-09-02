Британія пообіцяла нові санкції проти РФ "найближчим часом"

Глава МЗС Сполученого Королівства непрямо відповів на запитання про те, чи будуть санкції спрямовані проти конкретних осіб, які заробляють на російській нафті.

Леммі зазначив, що уряд Великої Британії вже багато чого зробив, зокрема знизив цінову стелю на нафту, що, на його думку, було необхідно.

Міністр також заявив, що Британія брала участь у "найбільшому пакеті санкцій у світі проти військової машини Путіна".

"Я не можу коментувати подальші санкції трибуни, але дуже скоро ви побачите оголошення", - підсумував глава МЗС.