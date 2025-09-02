Британия пообещала новые санкции против РФ "в ближайшее время"

Глава МИД Соединенного Королевства непрямо ответил на вопрос о том, будут ли санкции направлены против конкретных лиц, зарабатывающих на российской нефти.

Лемми отметил, что правительство Великобритании уже многое сделало, в частности снизило ценовой потолок на нефть, что, по его мнению, было необходимо.

Министр также заявил, что Британия принимала участие в "крупнейшем пакете санкций в мире против военной машины Путина".

"Я не могу комментировать дальнейшие санкции трибуны, но очень скоро вы увидите объявление", - подытожил глава МИД.