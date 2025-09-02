Британия пообещала новые санкции против РФ "в ближайшее время"

Министр иностранных дел Великобритании Девид Лемми заявил, что дополнительные санкции против России будут объявлены "в самое ближайшее время".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир SkyNews.
Глава МИД Соединенного Королевства непрямо ответил на вопрос о том, будут ли санкции направлены против конкретных лиц, зарабатывающих на российской нефти.
Лемми отметил, что правительство Великобритании уже многое сделало, в частности снизило ценовой потолок на нефть, что, по его мнению, было необходимо.
Министр также заявил, что Британия принимала участие в "крупнейшем пакете санкций в мире против военной машины Путина".
"Я не могу комментировать дальнейшие санкции трибуны, но очень скоро вы увидите объявление", - подытожил глава МИД.
Напомним, Европейский Союз в свою очередь готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.
Новые ограничения, ожидаемые в сентябре, направлены на "теневой флот" и компании, которые помогают Москве обходить ограничения.
Ожидается, что наиболее болезненными для РФ могут быть вторичные санкции - против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией.
Также немаловажно упомянуть о санкциях со стороны США. Согласно последнему заявлению главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон рассмотрит новые ограничения против РФ на фоне массированных атак Украины.