Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Британия пообещала новые санкции против РФ "в ближайшее время"

Фото: глава МИД Британии Девид Лемми (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Министр иностранных дел Великобритании Девид Лемми заявил, что дополнительные санкции против России будут объявлены "в самое ближайшее время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир SkyNews.

Глава МИД Соединенного Королевства непрямо ответил на вопрос о том, будут ли санкции направлены против конкретных лиц, зарабатывающих на российской нефти.

Лемми отметил, что правительство Великобритании уже многое сделало, в частности снизило ценовой потолок на нефть, что, по его мнению, было необходимо.

Министр также заявил, что Британия принимала участие в "крупнейшем пакете санкций в мире против военной машины Путина".

"Я не могу комментировать дальнейшие санкции трибуны, но очень скоро вы увидите объявление", - подытожил глава МИД.

 

Санкции против России: какие меры еще готовятся

Напомним, Европейский Союз в свою очередь готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.

Новые ограничения, ожидаемые в сентябре, направлены на "теневой флот" и компании, которые помогают Москве обходить ограничения.

Ожидается, что наиболее болезненными для РФ могут быть вторичные санкции - против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией.

Также немаловажно упомянуть о санкциях со стороны США. Согласно последнему заявлению главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон рассмотрит новые ограничения против РФ на фоне массированных атак Украины.

