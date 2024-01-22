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Британія пом'якшила рекомендації щодо відвідування західних областей України

Понеділок 22 січня 2024 15:27
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Британія пом'якшила рекомендації щодо відвідування західних областей України Фото: Івано-Франківськ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія пом'якшила рекомендації для громадян для відвідування західних областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Британії.

Так, британцям рекомендується утримуватися від поїздок Україною. Однак за винятком вкрай необхідних випадків вони можуть відвідати західні регіони України. Зокрема:

  • Закарпатську область,
  • Івано-Франківську область,
  • Чернівецьку область,
  • Тернопільську область.

Допомога Україні від Британії

Британія - один з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 і багато іншого.

Нещодавно видання The Times дізналося, що Британія надала Україні ракети Martlet, які допоможуть захиститися від дронів-камікадзе "Шахед".

Також глава МЗС Девід Кемерон нещодавно заявляв, що Великобританія 2024 року має намір зберігати рівень допомоги Україні або навіть збільшити його.

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