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Британия смягчила рекомендации для посещения западных областей Украины

Понедельник 22 января 2024 15:27
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Британия смягчила рекомендации для посещения западных областей Украины Фото: Ивано-Франковск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания смягчила рекомендации для граждан для посещения западных областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.

Так, британцам рекомендуется воздерживаться от поездок Украину. Однако за исключением крайне необходимых случаев они могут посетить западные регионы Украины. В частности:

  • Закарпатскую область,
  • Ивано-Франковскую область,
  • Черновицкую область,
  • Тернопольскую область.

Помощь Украине от Британии

Британия - один из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинские военные уже получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и многое другое.

Недавно издание The Times узнало, что Британия предоставила Украине ракеты Martlet, которые помогут защититься от дронов-камикадзе "Шахед".

Также глава МИД Дэвид Кэмерон недавно заявлял, что Великобритания в 2024 году намерена сохранять уровень помощи Украине или даже увеличить его.

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