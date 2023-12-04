Допоможуть у боротьбі з "Шахедами". Британія передала Україні ракети Martlet, - Times

Збройні сили України отримали від Британії ракети Martlet, які допоможуть ефективніше боротися з атаками російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Видання пише, що Велика Британія надала Україні деякі зі своїх новітніх озброєнь для боротьби з російськими безпілотниками Shahed.

Йдеться про ракети Martlet. Однак офіційної заяви про постачання такого виду військової допомоги поки що немає.

Що відомо про Martlet

Це легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії компанією Thales Air Defense.

Міністерство оборони Великої Британії розмістило початкове замовлення на 1000 ракет, поставки яких були заплановані починаючи з 2013 року. Однак початкова експлуатаційна спроможність була придбана 2021 року, а повна оперативна спроможність очікується 2024 року.

Ракета після прийняття на озброєння у Великій Британії отримала назву "Martlet". Вона призначена для забезпечення єдиного сімейства зброї, яке може використовуватися в різних режимах:

Морський;

Поверхня-поверхня;

Повітряний запуск;

Земля-повітря.

Ракети вже використовувалися в Україні

У квітні минулого року було опубліковано відео з використанням ПЗРК по російському безпілотнику "Орлан-10". ЗМІ вдалося ідентифікувати ракети Martlet за особливостями транспортно-пускового контейнера зенітної керованої ракети.

Також у червні 2022 року за допомогою Martlet вдалося збити російський вертоліт Ка-52.

Допомога від Британії

Раніше міністр оборони Британії Грант Шаппс сказав, що Лондон надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб надати все необхідне для перемоги у війні.

Також Шаппс на засіданні "Рамштайну" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.