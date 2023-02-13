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Британія показала свіжу карту бойових дій в Україні

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Понеділок 13 лютого 2023 13:04
Британія показала свіжу карту бойових дій в Україні Фото: Британія показала свіжу карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують спроби наступальних дій на сході України. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, росіяни намагаються просунутися в Луганській та Донецькій областях, а саме - в районі Кремінної, Сватового, Вугледара та Бахмута. Українські бійці, в свою чергу, успішно обороняються і не дають ворогові прорвати свої позиції.

Крім того, на окремих ділянках фронту війська ЗСУ вдало проводять контратаки. Також українські військові продовжують завдавати ударів по тилових позиціях росіян, штабах та накопиченню окупаційних військ.

Щодо ситуації на інших напрямках, то загарбники продовжують обстрілювати населені пункти у Херсонській та Запорізькій областях. Також під ворожі удари потрапляють прикордонні села та міста на півночі та північному сході країни.

Британія показала свіжу карту бойових дій в Україні

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупаційні війська продовжують атаки у регіоні. Зараз запеклі бої відбуваються у Білогорівці та в районі Кремінної.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що темп російських операцій уздовж лінії Сватово-Кременна на заході Луганської області за останній тиждень зріс.

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