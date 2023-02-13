Британия показала свежую карту боевых действий в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, россияне пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях, а именно - в районе Кременной, Сватово, Угледара и Бахмута. Украинские бойцы, в свою очередь, успешно обороняются и не дают врагу прорвать свои позиции.

Кроме того, на отдельных участках фронта войска ВСУ удачно проводят контратаки. Также украинские военные продолжают наносить удары по тыловым позициям россиян, штабам и скоплениям оккупационных войск.

Что касается ситуации на других направлениях, то захватчики продолжают обстреливать населенные пункты в Херсонской и Запорожской областях. Также под вражеские удары попадают приграничные села и города на севере и северо-востоке страны.