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Атаки росіян в Луганській області. Гайдай назвав найгарячіші напрямки

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Луганська область, Понеділок 13 лютого 2023 12:50
Атаки росіян в Луганській області. Гайдай назвав найгарячіші напрямки Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційні війська продовжують атаки в Луганській області. Якщо взяти три напрямки: Сватове, Кремінна і Білогорівка, то наразі найгарячіше у Білогорівці та в районі Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні о 4-й ранку росіяни атакували Білогорівку з усіх боків. Але наші Сили оборони цей наступ відбили", - каже Гайдай.

За його словами, така ж сама ситуація відбувалася на Кремінському напрямку, де ворог атакує великою кількістю особового складу. Втім, після бойового зіткнення з нашими захисниками, окупанти відійшли назад.

"Щодо Сватівського напрямку, то на сьогодні він більш стабільний для наших захисників...На Луганському фронті очікуємо найближчими днями масованих цілодобових атак окупантів", - додає Гайдай.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області протягом останнього тижня зріс.

Також ми писали про те, що російські війська декілька днів поспіль активно вели атаки на Кремінському напрямку, де зазнали суттєвих втрат.

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