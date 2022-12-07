ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка пояснила копання непотрібних окопів у Білгородській області

Новость на русском →
Москва, Середа 07 грудня 2022 09:19
Британська розвідка пояснила копання непотрібних окопів у Білгородській області Фото: британська розвідка натякнула на одну з двох бід Росії (vestivrn.ru)
Автор: Олександр Білоус

Створення оборонних споруд у глибині Білгородської області пояснюється недоліками системи прийняття рішень у РФ, і також бажанням чиновників робити політично доцільні висновки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, нещодавно Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та у глибині Білгородської області. А 6 грудня 2022 року губернатор Білгорода оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".

Повідомлення про копання траншів у Білгороді надходять як мінімум з квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відображення механізованого нападу.

За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території Росії для розпалювання патріотичних почуттів.

"Однак це, ймовірно, ілюструє щиру (але помилкову) віру деяких осіб, які ухвалюють рішення в Росії, у те, що існує реальна загроза вторгнення українських сил", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Міноборони Британії вважають, що нестача стратегічної оцінки - одна з критичних слабких сторін центральної російської урядової архітектури: про що свідчить початкове рішення Росії вторгнутися до України.

"Безпристрасний офіційний аналіз майже напевно часто нівелюється тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків", - додали в Міноборони.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія встановлює на окупованих територіях "зуби дракона".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: Зима - ключовий етап війни
Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: Зима - ключовий етап війни
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України