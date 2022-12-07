Британська розвідка пояснила копання непотрібних окопів у Білгородській області

Створення оборонних споруд у глибині Білгородської області пояснюється недоліками системи прийняття рішень у РФ, і також бажанням чиновників робити політично доцільні висновки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, нещодавно Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та у глибині Білгородської області. А 6 грудня 2022 року губернатор Білгорода оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".

Повідомлення про копання траншів у Білгороді надходять як мінімум з квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відображення механізованого нападу.

За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території Росії для розпалювання патріотичних почуттів.

"Однак це, ймовірно, ілюструє щиру (але помилкову) віру деяких осіб, які ухвалюють рішення в Росії, у те, що існує реальна загроза вторгнення українських сил", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Міноборони Британії вважають, що нестача стратегічної оцінки - одна з критичних слабких сторін центральної російської урядової архітектури: про що свідчить початкове рішення Росії вторгнутися до України.

"Безпристрасний офіційний аналіз майже напевно часто нівелюється тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків", - додали в Міноборони.