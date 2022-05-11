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Британия подписала взаимные гарантии безопасности со Швецией

Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности со Швецией. Аналогичную декларацию он подпишет сегодня с Финляндией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Швеция и Финляндия сейчас находятся за пределами НАТО, но обе собираются подать заявку на вступление. Также они уже являются членами Объединенных экспедиционных сил, свободного военного альянса, созданного Великобританией, в котором доминируют страны Северной Европы и Балтии.

"Декларации приведут к шаговым изменениям в сотрудничестве в области обороны и безопасности между Великобританией и каждой страной. Усиление обмена разведывательными данными, ускорение совместных военных тренировок, учений и развертываний, а также усиления безопасности во всех трех странах и Северной Европе", - сообщает издание.

Кроме того, Великобритания будет работать со Швецией и Финляндией для решения новых геополитических вызовов, таких как киберугрозы.

"Мы решительны и однозначны в нашей поддержке как Швеции, так и Финляндии, и подписание этих деклараций безопасности является символом вечной уверенности между нашими народами. Это долгосрочная преданность укреплению военных связей и глобальной стабильности", - сказал Джонсон.

Ранее мы сообщали, что Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в начале следующей недели.

Также мы писали, что НАТО считает возможным спешное присоединение Финляндии и Швеции.

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ВеликобританияБорис Джонсон