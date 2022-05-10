Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в начале следующей недели, - СМИ

Фото: Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО на следующей неделе (Getty Images)

Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО в начале следующей недели. Ожидается, что страны сделают это одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.