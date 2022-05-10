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Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в начале следующей недели, - СМИ

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Хельсинки, Вторник 10 мая 2022 22:56
Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в начале следующей недели, - СМИ Фото: Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО в начале следующей недели. Ожидается, что страны сделают это одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

По данным источников издания, в Финляндии и Швеции стремятся одновременно подать заявки на вступление в НАТО. Если это невозможно, то страны направят их в максимально сжатые сроки.

"Скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе", - отмечает газета.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО во второй половине мая.

Отметим, в апреле правительства Финляндии и Швеции заявили о намерении подать заявки на вступление в НАТО. В ответ на эти планы Россия пригрозила Хельсинки и Стокгольму ядерным оружием.

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