Британія підписала взаємні гарантії безпеки зі Швецією та Фінляндією

Швеція та Фінляндія наразі перебувають за межами НАТО, але обидві збираються подати заявку на вступ. Також вони вже є членами Об’єднаних експедиційних сил, вільного військового альянсу, створеного Великобританією, в якому домінують країни Північної Європи та Балтії.

"Декларації призведуть до крокових змін у співробітництві в галузі оборони та безпеки між Великобританією та кожною країною. Посилення обміну розвідувальними даними, прискорення спільних військових тренувань, навчань і розгортань, а також посилення безпеки в усіх трьох країнах і Північній Європі", - повідомляє видання.

Окрім того, Великобританія буде працювати зі Швецією та Фінляндією для вирішення нових геополітичних викликів, таких як кіберзагрози.

"Ми непохитні та однозначні в нашій підтримці як Швеції, так і Фінляндії, і підписання цих декларацій безпеки є символом вічної впевненості між нашими народами. Це довгострокова відданість зміцненню військових зв’язків і глобальної стабільності", - сказав Джонсон.