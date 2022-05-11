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Британія підписала взаємні гарантії безпеки зі Швецією та Фінляндією

Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки зі Швецією. Аналогічну декларацію він підпише сьогодні з Фінляндією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Швеція та Фінляндія наразі перебувають за межами НАТО, але обидві збираються подати заявку на вступ. Також вони вже є членами Об’єднаних експедиційних сил, вільного військового альянсу, створеного Великобританією, в якому домінують країни Північної Європи та Балтії.

"Декларації призведуть до крокових змін у співробітництві в галузі оборони та безпеки між Великобританією та кожною країною. Посилення обміну розвідувальними даними, прискорення спільних військових тренувань, навчань і розгортань, а також посилення безпеки в усіх трьох країнах і Північній Європі", - повідомляє видання.

Окрім того, Великобританія буде працювати зі Швецією та Фінляндією для вирішення нових геополітичних викликів, таких як кіберзагрози.

"Ми непохитні та однозначні в нашій підтримці як Швеції, так і Фінляндії, і підписання цих декларацій безпеки є символом вічної впевненості між нашими народами. Це довгострокова відданість зміцненню військових зв’язків і глобальної стабільності", - сказав Джонсон.

Раніше ми повідомляли, що Британія надасть Україні додаткову військову підтримку на 1,6 млрд доларів.

Також ми писали, що Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в РФ.

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ВеликобританіяБорис Джонсон