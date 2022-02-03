Британия второй раз за два дня поднимала истребители из-за самолетов России

Британия второй день подряд поднимала свои истребители Typhnoon. Причина - сопровождение российских самолетов, приближающихся к зоне интересов Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Самолеты подняли с шотландской авиабазы ​​Лосимут при поддержке заправочного танкера Voyager, который расположен в Оксфордшире.

"Мы подняли истребители миссии Quick Reaction Alert при поддержке танкера Voyager из-за самолетов, которые приближаются к зоне интересов Британии. Мы не дадим никакой дополнительной информации касательно этой операции, пока она не будет завершена", - сказал спикер ВВС.

Как передает Sky News, вчера воздушные силы Великобритании заметили два российских Ту-95 и два Ту-142. В воздушных силах добавили, что они регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, которые "проходят транзитное международное воздушное пространство в пределах зоны интересов Великобритании".