Британія вдруге за два дня піднімала свої винищувачі через літаки Росії

Британія другий день поспіль підіймала свої винищувачі Typhnoon. Причина - супроводження російських літаків, які наближаються до зони інтересів Британії.

Літаки підняли з авіабази шотландського Лосімут за підтримки заправного танкера Voyager, який розташований в Оксфордширі.

"Ми підняли винищувачі місії Quick Reaction Alert за підтримки танкера Voyager у зв'язку з літаками, які наближаються до зони інтересів Британії. Ми не надамо жодної додаткової інформації щодо цієї операції, поки вона не буде завершена", - сказав речник ВПС.



Як передає Sky News, вчора повітряні сили Великої Британії помітили два російські Ту-95 та два Ту-142. У повітряних силах додали, що вони регулярно перехоплюють, ідентифікують та супроводжують російські літаки, що "проходять транзитний міжнародний повітряний простір у межах зони інтересів Британії".