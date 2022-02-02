ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

После визита Джонсона в Украину. Британия перехватила 4 самолета РФ

Новина українською →
Лондон, Среда 02 февраля 2022 18:52
После визита Джонсона в Украину. Британия перехватила 4 самолета РФ Фото: британский истребитель "Тайфун" (raf.mod.uk)
Автор: Юлия Бойко

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании перехватили четыре российских бомбардировщика. Они приближались к зоне интересов Лондона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сегодня истребители "Тайфун" и заправщик Voyager "были атакованы неопознанным самолетом, приближавшимся к зоне интересов Великобритании".

"Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета типа "Медведь" (Ту-95, - ред.),", - сообщил представитель Королевских ВВС.

Также сообщается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании.

Отметим, накануне состоялся визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину, в ходе которой он пригрозил России жесткими санкциями, если та решится на вторжение.

Также сообщалось, что Британия дополнительно выделит на поддержку Украины почти 120 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания
NEWS
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом