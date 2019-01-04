Британия подготовит 1 тыс. полицейских на случай срыва Brexit

Иллюстративное фото (twitter.com/Metropolitan Police)

Полицейских перебросят в Северную Ирландию для подавления возможных безпорядков

Около тысячи полицейских из Англии и Шотландии начнут подготовку в этом месяце к переброске в Северную Ирландию на случай срыва сделки по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Ою этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, из-за возможного "жесткого" выхода Британии из ЕС в Северной Ирландии, вероятно, начнутся массовые протесты. На этот случай Скотленд-Ярд подготовится к экстренному развертыванию.

О подготовке британские полицейские задумались после того, как командование полиции Северной Ирландии запросило подкрепления, чтобы справиться с потенциальными массовыми волнениями.

Отметим, что согласно достигнутой в середине ноября сделке ЕС и Британии по Brexit, Северной Ирландии придется соблюдать дополнительные требования Брюсселя для сохранения прозрачности границы с Ирландской Республикой, являющейся членом ЕС. Также жители региона должны будут придерживаться особых законов и регламентов, разработанных в Евросоюзе.

Guardian пишет, что на данный момент есть очень большая вероятность проведения Brexit без сделки. Кроме того, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар ранее заявил, что Дублин "готовится к сценарию выхода Великобритании из ЕС без сделки со всей серьезностью".

Напмоним, в декабре 2018 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент проведет голосование о соглашении по Brexit после 14 января.