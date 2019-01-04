Британія підготує 1 тис. поліцейських на випадок зриву Brexit

Ілюстративне фото (twitter.com/Metropolitan Police)

Поліцейських перекинуть в Північну Ірландію для придушення можливих протестів

Близько тисячі поліцейських з Англії і Шотландії почнуть підготовку в цьому місяці до перекидання в Північну Ірландію на випадок зриву угоди по виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, через можливість "жорсткого" виходу Британії з ЄС у Північній Ірландії, ймовірно, почнуться масові протести. На цей випадок Скотленд-Ярд підготується до екстреного розгортання.

Про підготовку британські поліцейські замислилися після того, як командування поліції Північної Ірландії запросило підкріплення, щоб впоратися з потенційними масовими заворушеннями.

Зазначимо, що згідно досягнутої в середині листопада угоді ЄС і Британії по Brexit, Північній Ірландії доведеться дотримуватися додаткових вимог Брюсселя для збереження прозорості кордону з Ірландською Республікою, яка є членом ЄС. Також жителі регіону повинні будуть дотримуватися особливих законів і регламентів, розроблених в Євросоюзі.

Guardian пише, що на даний момент є дуже велика ймовірність проведення Brexit без угоди. Крім того, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар раніше заявив, що Дублін "готується до сценарію виходу Великобританії з ЄС без угоди з усією серйозністю".

Нагадаємо, в грудні 2018 прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що парламент проведе голосування про угоду з Brexit після 14 січня.