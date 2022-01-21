Британия подготовила план эвакуации дипломатов из Украины в случае нападения России
В Британии подготовили план эвакуации дипломатов из Украины в случае вторжения России. Проводить операцию будет поручено военнослужащим из эскадрона E SAS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.
Проводить операцию по вывозу из Украины сотрудников диппредставительств Соединенного Королевства в Украине будет поручено военнослужащим из эскадрона E SAS, который местные СМИ называют "самым секретным военно-разведывательным подразделением" в составе Вооруженных сил Великобритании.
В свою очередь в Минобороны страны заявили, что не намерены давать комментарии относительно действий спецподразделений британской армии.
Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.
После чего Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявили, что не получали таких сообщений от РФ.
Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США располагают информацией о планах России эвакуировать семьи дипломатов из Украины. Это, по ее словам, может произойти в конце декабря - начале января.