ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия подготовила план эвакуации дипломатов из Украины в случае нападения России

Новина українською →
Лондон, Пятница 21 января 2022 03:39
Британия подготовила план эвакуации дипломатов из Украины в случае нападения России Фото: Британия подготовила эвакуацию дипломатов из Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Британии подготовили план эвакуации дипломатов из Украины в случае вторжения России. Проводить операцию будет поручено военнослужащим из эскадрона E SAS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

Проводить операцию по вывозу из Украины сотрудников диппредставительств Соединенного Королевства в Украине будет поручено военнослужащим из эскадрона E SAS, который местные СМИ называют "самым секретным военно-разведывательным подразделением" в составе Вооруженных сил Великобритании.

В свою очередь в Минобороны страны заявили, что не намерены давать комментарии относительно действий спецподразделений британской армии.

Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.

После чего Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявили, что не получали таких сообщений от РФ.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США располагают информацией о планах России эвакуировать семьи дипломатов из Украины. Это, по ее словам, может произойти в конце декабря - начале января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом