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Британія підготувала план евакуації дипломатів з України у разі нападу Росії

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Лондон, П'ятниця 21 січня 2022 03:39
Британія підготувала план евакуації дипломатів з України у разі нападу Росії Фото: Британія підготувала евакуацію дипломатів з України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Британії підготували план евакуації дипломатів з України у разі вторгнення Росії. Проводити операцію буде доручено військовослужбовцям з ескадрону E SAS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Проводити операцію з вивезення з України співробітників диппредставництв Сполученого Королівства в Україні буде доручено військовослужбовцям з ескадрону E SAS, який місцеві ЗМІ називають "найсекретнішим військово-розвідувальним підрозділом" у складі Збройних сил Великобританії.

Своєю чергою в Міноборони країни заявили, що не мають наміру давати коментарі щодо дій спецпідрозділів британської армії.

Нагадаємо, видання The New York Times напередодні опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

Після чого Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Там заявили, що не отримували таких повідомлень від РФ.

Разом з тим прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США мають інформацію про плани Росії евакуювати сім'ї дипломатів з України. Це, за її словами, може статися в кінці грудня - початку січня.

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