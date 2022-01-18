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США располагают данными о планах РФ эвакуировать семьи дипломатов из Украины

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Вашингтон, Вторник 18 января 2022 20:25
США располагают данными о планах РФ эвакуировать семьи дипломатов из Украины Фото: Джен Псаки, представитель Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США располагают информацией о планах России эвакуировать семьи дипломатов из Украины в конце декабря - начале января. В Белом доме добавили, что пока не знают, с какой целью на этот шаг пошла российская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"У нас есть данные, которые указывают на то, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", - сказала Псаки.

Она добавила, что США пока не знают, с какой целью Россия приняла решение эвакуировать из Украины членов семей дипломатов.

Напомним, ранее стало известно, что дипломатам двух российских консульств в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Уже 5 января страну покинули 18 человек - в основном члены семей российских дипломатов.

Отметим, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завила, что Вашингтон подготовил 18 сценариев на случай вторжения России в Украину, но пока не собирается их раскрывать.

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