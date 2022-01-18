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Россия не предупреждала: МИД отреагировал на заявление об эвакуации дипломатов РФ из страны

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Киев, Вторник 18 января 2022 10:18
Россия не предупреждала: МИД отреагировал на заявление об эвакуации дипломатов РФ из страны Фото: прес-секретарь МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел отреагировало на информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявили, что не получали таких сообщений от РФ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - рассказал Николенко.

По его словам, со своей стороны, МИД Украины пока не планирует эвакуацию украинских дипломатов из РФ.

"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске", - уточнил Николенко.

Он подчеркнул, что несмотря на сложные условия, украинские дипломаты и консулы продолжают выполнять возложенные на них задачи, прежде всего защищать интересы украинских граждан в России.

Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.

Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек - в основном дети и жены российских дипломатов. Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут выехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.

После чего в Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

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