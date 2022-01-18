Россия не предупреждала: МИД отреагировал на заявление об эвакуации дипломатов РФ из страны

Министерство иностранных дел отреагировало на информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявили, что не получали таких сообщений от РФ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - рассказал Николенко.

По его словам, со своей стороны, МИД Украины пока не планирует эвакуацию украинских дипломатов из РФ.

"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске", - уточнил Николенко.

Он подчеркнул, что несмотря на сложные условия, украинские дипломаты и консулы продолжают выполнять возложенные на них задачи, прежде всего защищать интересы украинских граждан в России.

Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.

Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек - в основном дети и жены российских дипломатов. Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут выехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.

После чего в Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.