Британія планує визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією, - Telegraph

Міністерство внутрішніх справ Британії працює над визнанням приватної військової компанії "Вагнера" терористичною організацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
У разі визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією, членство у ній буде визнано кримінальним злочином. Також такий крок Британії означатиме заборону на відвідування усіх заходів угрупування та публічне носіння його символіки.
The Telegraph зазначає, що ця ініціатива може вплинути на можливості приватної військової компанії залучати гроші через фінансові установи Британії. Видання зазначає, що плани оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією обговорюються з січня 2023 року, але їх відклали.
МЗС Британії висловило стурбованість щодо наслідків такого рішення. Обговорення цієї теми планується порушити вже 6 лютого.
Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили санкції проти приватної військової компанії Росії "Вагнера". При цьому Вашингтон визнав ПВК міжнародною злочинною організацією.
Депутати Верховної Ради пропонують визнати приватну військову компанію "Вагнера", що воює проти України, міжнародною злочинною організацією.
Офіс генпрокурора оголосив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнера" Євгену Пригожину. Його звинувачують у низці воєнних злочинів проти України.
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