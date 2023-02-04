Британия планирует признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией, - Telegraph

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

В случае признания ЧВК "Вагнера" террористической организацией, членство в ней будет признано уголовным преступлением. Также такой шаг Британии будет означать запрет на посещение всех мероприятий группировки и публичное ношение ее символики.

The Telegraph отмечает, что эта инициатива может повлиять на возможность частной военной компании привлекать деньги через финансовые учреждения Британии. Издание отмечает, что планы объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией обсуждаются с января 2023 года, но они были отложены.

МИД Британии выразил обеспокоенность по поводу последствий такого решения. Обсуждение этой темы планируется затронуть уже 6 февраля.